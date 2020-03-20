Kayıt
17:33 20 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    WhatsApp

    Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs Whatsapp hattı

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103086/46/1030864663_0:183:3500:2151_1200x675_80_0_0_8ab900240667ac8f5f03b594f3ce463e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003201041649511-dunya-saglik-orgutunden-koronavirus-Whatsapp-hatti/

    Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında koronavirüs Whatsapp hattı kuruldu.

    WhatsApp, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Fact-Checking Network'ün (IFCN) de katkılarıyla Koronavirüs Bilgi Merkezi Hattı kurulduğunu duyurdu. 

    +41 79 893 18 92 numaralı hat, tüm dünyadan vatandaşların koronvirüsle ilgili doğru bilgiye ulaşmasını amaçlıyor. Bilgi hattından salgına ilişkin son istatistiklere, korunma yollarına, seyahat önerilerine ve merak edilen soruların yanıtlarına ulaşılabiliyor. 

    Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yöneticisi Achim Steiner, “Dünyadaki yerel topluluklara Kovid-19 hakkında güncel bilgiler sunmak ve onlardan bilgi almak, virüsün önlenmesi çabalarında önemli bir yere sahip. WhatsApp gibi özel sektör şirketleriyle ortaklıklar, Dünya Sağlık Örgütü ve yerel sağlık görevlilerinin gerçek zamanlı bilgilendirilmesini sağlayacak"  dedi.

    WhatsApp Başkanı Will Cathcart ise "Kullanıcılarımızın WhatsApp'ı bu kriz anında her zamankinden daha fazla kullandıklarını biliyoruz. İnsanların birbirleriyle kolayca bağlantı kurmasına yardımcı olabilecek bir kaynak sağlamak istedik. Ayrıca, söylentileri ortadan kaldırmak için IFCN ile ortaklık yapabilmekten mutluluk duyuyoruz. Güncel bilgi sağlayabilmek için dünyanın dört bir yanındaki sağlık bakanlıklarıyla doğrudan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 

    Nasıl çalışıyor? 

    +41 79 893 18 92 numarası rehbere eklendikten sonra Whatsapp hattına herhangi bir şey yazdığınızda kullanıcıları şöyle bir karşılama ekranı karşılıyor:

    "Dünya Sağlık Örgütü'ne Hoşgeldiniz

    DSÖ'den son koronavirüs hastalığı salgını (COVID-19) ile ilgili bilgileri ve yönlendirmeleri alın.

    Koronavirüs ile ilgili ne bilmek istiyorsunuz?

    Aşağıdaki konu başlıklarının numaralarını veya yanlarındaki emojileri kullanarak ne zaman isterseniz son bilgileri öğrenebilirsiniz

    Reply with a number (or emoji) at any time to get the latest information on the topic:

    1. Son istatistikler 🔢

    2. Kendinizi koruma 👍

    3. Cevaplanmış sorular❓

    4. Şehir efsaneleri (Doğru bilinen yanlışlar) 🛑 

    5. Seyahat önerileri 🗺

    6. Haberler & Basın Açıklamaları 📰

    7. Paylaşım ⏩

    8. Bağış Yap ❤  "

    Bu sayede kullanıcılar bilgi alınmak istedikleri seçeneğin numarasını girerek salgınla ilgili son gelişmelere ulaşılabiliyor. 

    Etiketler:
    WhatsApp, Koronavirüs, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İtalya'nın başkenti Roma'da bir binanın duvarına visüre karşı müdacele eden 'Roma Tatili' filminin baş karakterlerinin yer aldığı grafiti çizildi.
    Dünyanın farklı ülkelerinde koronavirüsle mücadele konulu duvar resimleri
    Karikatür
    ‘Petrol fiyatlarındaki çöküş, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötüsü’
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet