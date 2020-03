Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs Whatsapp hattı

WhatsApp, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Fact-Checking Network'ün (IFCN) de katkılarıyla Koronavirüs Bilgi Merkezi Hattı kurulduğunu duyurdu.

+41 79 893 18 92 numaralı hat, tüm dünyadan vatandaşların koronvirüsle ilgili doğru bilgiye ulaşmasını amaçlıyor. Bilgi hattından salgına ilişkin son istatistiklere, korunma yollarına, seyahat önerilerine ve merak edilen soruların yanıtlarına ulaşılabiliyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yöneticisi Achim Steiner, “Dünyadaki yerel topluluklara Kovid-19 hakkında güncel bilgiler sunmak ve onlardan bilgi almak, virüsün önlenmesi çabalarında önemli bir yere sahip. WhatsApp gibi özel sektör şirketleriyle ortaklıklar, Dünya Sağlık Örgütü ve yerel sağlık görevlilerinin gerçek zamanlı bilgilendirilmesini sağlayacak" dedi.

WhatsApp Başkanı Will Cathcart ise "Kullanıcılarımızın WhatsApp'ı bu kriz anında her zamankinden daha fazla kullandıklarını biliyoruz. İnsanların birbirleriyle kolayca bağlantı kurmasına yardımcı olabilecek bir kaynak sağlamak istedik. Ayrıca, söylentileri ortadan kaldırmak için IFCN ile ortaklık yapabilmekten mutluluk duyuyoruz. Güncel bilgi sağlayabilmek için dünyanın dört bir yanındaki sağlık bakanlıklarıyla doğrudan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Nasıl çalışıyor?

+41 79 893 18 92 numarası rehbere eklendikten sonra Whatsapp hattına herhangi bir şey yazdığınızda kullanıcıları şöyle bir karşılama ekranı karşılıyor:

"Dünya Sağlık Örgütü'ne Hoşgeldiniz

DSÖ'den son koronavirüs hastalığı salgını (COVID-19) ile ilgili bilgileri ve yönlendirmeleri alın.

Koronavirüs ile ilgili ne bilmek istiyorsunuz?

Aşağıdaki konu başlıklarının numaralarını veya yanlarındaki emojileri kullanarak ne zaman isterseniz son bilgileri öğrenebilirsiniz

Reply with a number (or emoji) at any time to get the latest information on the topic:

1. Son istatistikler 🔢

2. Kendinizi koruma 👍

3. Cevaplanmış sorular❓

4. Şehir efsaneleri (Doğru bilinen yanlışlar) 🛑

5. Seyahat önerileri 🗺

6. Haberler & Basın Açıklamaları 📰

7. Paylaşım ⏩

8. Bağış Yap ❤ "

Bu sayede kullanıcılar bilgi alınmak istedikleri seçeneğin numarasını girerek salgınla ilgili son gelişmelere ulaşılabiliyor.