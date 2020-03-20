Edirne'de meydanlardaki bankların toplanmasına tepki: Sıkılıyoruz evde

Edirne'de korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm duyurulara rağmen vatandaşların özellikle Saraçlar Caddesi'ndeki banklarda toplanması üzerine, caddedeki banklar ve parklarda bulunan banklar, geçici bir süre ekipler tarafından kaldırıldı.

Ayrıca kent merkezinde bulunan bebek bakım ve emzirme kabinleri de geçici bir süre kullanıma kapatıldı.

Bazı vatandaşlar, bankların kaldırılmasına tepki göstererek, oturacak başka yer kalmadığını, evde de canlarının sıkıldığını söylerken, bazı vatandaşlar da bankların kaldırılmasının doğru olduğunu ifade ederek, yetkililerin açıkladığı kurallara uyulması çağrısında bulundu.