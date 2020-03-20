Sultanahmet Köftecisi tarihinde ilk defa kapandı

İstanbul'da 100 yıllık Tarihi Sultanahmet Köftecisi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak dükkanını kapattı. Kapıya asılan notta, "100 yıllık serüvenimizde ilk kez sizlerden ayrı kalacağız" ifadeleri kullanıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs nedeniyle birçok firma, mekan, fabrika kepenk indirme kararı aldı.

Ortadoğu Gazetesi'nden Burcu Çetin'in haberine göre, İstanbul'un yüzyıllık tarihi Sultanahmet Köftescisi de koronavirüs nedeniyle dükkan kapatma kararı aldı. Dükkanın kapısına asılan notta, 100 yıllık serüvenlerinde ilk kez kapatma kararı alındığı belirtildi.

Firma tarafından kapıya asılan yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde görülen Covid 19 salgını dolayısıyla sizleri ve çalışanlarımızı düşünerek merkez dükkanımızı geçici süreyle kapatma kararı aldık. 10 yıllık serüvenimizde ilk kez sizlerden ayrı kalacağız."

Civar esnafı da kısa sürede dükkanlarını koronavirüs önlemleri kapsamında kapatacaklarını söyledi.