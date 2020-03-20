Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine kentte saat 21.00 olduğunda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak çalışanlara destek verdi.

Vatandaşlardan kimileri ellerindeki tencerelere vururken kimileri de evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.

Öte yandan, yoldan geçen kimi araçlar da korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.

İlki dün yapılan etkinlik, yarın da gerçekleştirilecek.

Dün de koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için Türkiye'ni dört bir yanında vatandaşlar evlerinin balkonlarından alkış tutmuştu.

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor https://t.co/SHsMU13CMY pic.twitter.com/FpRgzmnYDx — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 20, 2020

​Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden destek

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği çalışanları da, Ankara'daki alkışlara destek verdi.

Mesaisi gece gündüz devam eden tüm sağlık çalışanlarına alkışlarımız

👏👏👏🙏🙏🙏 #COVID19 pic.twitter.com/GyLkKz7OMx — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) March 20, 2020

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