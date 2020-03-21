Restoranlarda masalar kalkıyor: Bu geceden itibaren sadece paket servis yapılacak

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinda masa uygulaması sona eriyor.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovid- 19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile bugün gece yarısı saat 24:00 itibariyle içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri,sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.

Bu nedenle lokanta/restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği ek genelge ile Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla lokanta/restoranlar hariç olmak üzere birçok umuma açık yerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulduğu hatırlatıldı.

⚠️ DUYURU ⚠️



Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında gönderilen ek genelgeyle 👇https://t.co/ag63nlLEsi pic.twitter.com/tQ7dqLEOkS — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 21, 2020

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin vali/ kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde başta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasını/uygulanmasını ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.