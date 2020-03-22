İtalyan doktor: Gençlerin koronavirüsten etkilenmedikleri iddiası doğru değil

Yoğun bakım ünitesindeki hastaların yarısının 65 yaşın altında olduğunu belirten Pesenti, “20'li ve 30'lu yaşlarda olan hastalarımız var, sayıları oldukça fazla ve yaşlılar kadar ağır durumdalar” dedi.

Pesenti'ye göre, genç ve yaşlı hastalar arasındaki tek fark, "gençlerin genellikle daha sağlıklı olmaları, dolayısıyla hayatta kalma olasılıklarının daha yüksek olmasıdır."