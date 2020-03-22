Rusya, koronavirüsü yenmesi için İtalya’ya askeri virologlarını gönderiyor

Rusya, dünyada en fazla Kovid-19 ölümünün görüldüğü İtalya’ya askeri virolog ve doktorlarını gönderecek. Yeni tip koronavirüsü yenmesi adına İtalya’ya tıbbi ekipman da ulaştırılacak.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, koronavirüs salgınıyla mücadelesinde İtalya’ya yardımcı olmak adına bu ülkeye gönderilecek yardımlar için uçak ve ekipler hazırlanması talimatını verdi.

Söz konusu talimatı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in isteği üstüne verdiği belirtiliyor.

Askeri uçaklarla İtalya’ya 22 Mart itibarıyla askeri virolog ve doktorların yanı sıra tıbbi ekipman ve geniş alanları virüsten arındırmak için dezenfektan gönderilmesi planlanıyor.