Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kâğıt toplayıcılığı yasaklandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs'e karşı alınan önlemler kapsamında kentte kâğıt toplayıcılığının yasaklandığını duyurdu. Geçimini kâğıt toplayarak sağlayanların barınma ve gıda ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanacağı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da kâğıt toplayıcılığı yasaklanmıştır. Geçimini kâğıt toplayarak sağlayan vatandaşlarımıza ‘Barınma Evi’nde konaklama imkânı ve gıda temini belediyemiz tarafından sağlanacaktır” ifadeleri kullandı.

​Bu kararın ardından, Atık kâğıt İşçileri/Geri Dönüşüm İşçileri Derneği de bir açıklama yaptı. Derneğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bizim de doğrudan sürecin içerisinde olduğumuz, Ankara BB. Başkanı Sn. Mansur Yavaş’ın bizzat talimatıyla hayata geçirilecek ve kâğıt toplayan emekçilerin maddi/manevi ihtiyaçları karşılanacak olan süreci kamuoyuna duyururuz. Duyarlılığınız için çok teşekkürler” denildi.

Bizim de doğrudan sürecin içerisinde olduğumuz, Ankara BB. Başkanı Sn. Mansur Yavaş'ın bizzat talimatıyla hayata geçirilecek ve kağıt toplayan emekçilerin maddi/manevi ihtiyaçları karşılanacak olan süreci kamuoyuna duyururuz. Duyarlılığınız için çok teşekkürler... @mansuryavas06 pic.twitter.com/aLBTydEIzF — Atık Kağıt İşçileri (@atikkagit) March 22, 2020

​