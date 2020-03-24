Putin, Moskova yakınındaki 'koronavirüs hastanesini' ziyaret etti

Koronavirüsle mücadele çalışmalarından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova ve Moskosva Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile koronavirüse karşı önlemlerin ele alındığı bir toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha sonra Moskova yakınındaki Kommunarka'da bulunan 'koronavirüs hastanesini' ziyaret etti.

«Спасибо вам большое!»: Путин и селфи в Коммунарке pic.twitter.com/D5rbBhoUDn — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 24, 2020

​Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un aktardığına göre Putin, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği ve belirtileri taşıyan hastaların karantinada tutulduğu hastaneyi ziyaret sırasında sarı tulum giyip maske takarak tüm güvenlik önlemlerini aldı.

Путин в Коммунарке: Костюм и респиратор для президента pic.twitter.com/QkrBA3UYwp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 24, 2020

​Rus lider, kendisine eşlik eden 40 no'lu hastanenin Başhekimi Deniz Protsenko'dan bilgi aldı. Protsenko, hastanenin Avrupa standartlarında olduğunun altını çizdi.

«Как больница? - Космос!»: Путин и главврач больницы в Коммунарке pic.twitter.com/Vrsh9rQW14 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 24, 2020

​Rusya'da bugün açıklanan rakamlara göre toplam vaka sayısı 495 oldu.