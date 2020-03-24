Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüse karşı dezenfektasyon çalışmaları: 'Foşur foşur yıkadık'

Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle çok sayıda belediye, dezenfekte çalışmaları yürütüyor. Nevşehir Belediyesi'nin yol dezenfektasyon çalışmalarına ilişkin paylaşımı, sosyal medyanın ilgisini çekti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında cadde ve yolları virüse karşı dezenfekte eden belediyelere Nevşehir Belediyesi de eklendi.

Belediye yol ve caddeleri yıkadığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

​