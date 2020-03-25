Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a yapılan ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı. Gümüşdağ'a yapılan ilk test negatif çıkmıştı.

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yılmaz, açıklamasında "Benim yakın çevremde Fatih Hocam, Göksel abim, Abdürrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar bundan eminim" ifadelerini kullandı.

Göksel'in ilk test sonucu negatif çıkmış, 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında tutulmuştu.

İlk olarak Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımından üç oyuncularda ve idarecilerde çıkmasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile eşine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.