Kayıt
00:21 26 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı bir şekilde kontrol altında tutabilirsek umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor dedi.

    Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda konuştu: Vaka ve ölüm oranı giderek azalan bir trendi ifade ediyor

    © İHA /
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1434)
    0 56
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104163/30/1041633022_0:372:2755:1921_1200x675_80_0_0_404a379ab93e4d2799b032f8177b00de.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003251041687208-erdogan-koronavirus-bilim-kurulu-toplantisinda-konustu-vaka-ve-olum-orani-giderek-azalan-bir-trendi/

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Nisan ayının ilk dilimine yönelik simülasyonlar her gün sonunda yapılan vaka ve ölüm açıklamasıyla biraz daha geriliyor. Milletimizle gönül ve iş birliği içinde inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz." dedi.

    Erdoğan, toplantıda, Kovid-19'la ilgili ortaya konan mücadele için Bilim Kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti.

    Türkiye'nin bu hastalığa karşı tedbirlerileri vakitlice almasında ve sürecin nispeten düşük seyirli gelişmesinde Bilim Kurulu'nun çalışma ve tavsiyelerinin çok büyük rolü olduğunu dile getiren Erdoğan, "Hamdolsun milletimiz bu virüsle mücadele kapsamında aldığımız tedbirleri büyük bir anlayışla karşılamış önemli ölçüde de riayet etmiştir. Toplumumuzda henüz tehdidin büyüklüğünü kavrayamamış olanlar varsa da genel olarak milletimizin hassasiyetinden memnunuz. Hala meselenin hayatiyetinin farkına varmamış olanların da sizlerin telkin ve tavsiyeleriyle en kısa sürede doğruyu göreceklerine inanıyorum." diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilimin ve bilim insanlarının bu süreçte ortaya koydukları dirayetli yapıcı, net ve ikna edici tavrın diğer alanlarda da örnek olacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Ülkemizdeki vaka ve ölüm oranı giderek azalan bir trendi ifade ediyor. Nisan ayının ilk dilimine yönelik simülasyonlar her gün sonunda yapılan vaka ve ölüm açıklamasıyla biraz daha geriliyor. Milletimizle gönül ve iş birliği içinde inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Bugüne kadar terörden darbeye ve ekonomik saldırıya kadar nice sıkıntıyı birlik ve beraberlik içinde aşan Türkiye, Allah'ın izniyle virüs meselesini de çözecektir. Yeter ki kurallara uyulmasını temin edelim ve metanetimizi koruyalım. Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlık her türlü takdirin üstündedir. Sizlerin şahsında tüm sağlık çalışanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum."

    Hastaneler, karantina yurtları ve evlerde yapılan takiplerin olumlu etkilerini her gün daha iyi gördüklerine vurgu yapan Erdoğan, "Böylesine kapsamlı bir krizde elbette birtakım eksiklikler aksaklıklar olmuştur, olacaktır. Tespit ettiğimiz her sorunu süratle çözmenin yollarını arıyor ve bir şekilde de buluyoruz. Her konuda olduğu gibi bu hastalık döneminde de çıkarcılar, bozguncular, art niyetliler, cahiller ve kendi gizli gündemlerinin peşinde koşanlar olmuştur, olacaktır. Bunların hiçbiri sizlerin moralini bozmasın, canınızı sıkmasın, şevkinizi kırmasın. Gerektiğinde güvenlik güçlerimiz, savcılarımız, hakimlerimiz üzerlerine düşenleri yapıyor. Siz bilim insanlarımız da doğru bilgilendirmeyle bu tür girişimlerin önünü zaten kesiyorsunuz. Önemli olan hep birlikte bu sıkıntılı dönemi en az kayıp, en az maliyetle atlatabilmektir." ifadelerini kullandı.

    'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının her birinin yanındadır'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirlerle milletin sağlığının yanı sıra ihtiyaçların karşılanmasından geçimine kadar tüm sorunlarının çözümü için çalışıldığını belirterek, şöyle devam etti:

    "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının her birinin yanındadır. Aynı şekilde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımız vasıtasıyla sürekli temastayız. Ülkesine dönmek isteyen vatandaşlarımıza, öğrencilere öncelik vermek suretiyle mevcut şartlar çerçevesinde gereken imkanları sağlıyoruz."

    Bugün aldığı bazı bilgilere göre, Avrupa'da ölüm hadiselerinde ölenleri buz pateni alanlarına seren ülkeler olduğunu kaydeden Erdoğan, "Türkiye olarak biz bu tür adımları atmadık, atılmasına da hiçbir zaman müsaade etmeyiz. Önümüzdeki günlerin hastalığın yayılma hızının kırılması bakımından kritik olduğunu biliyoruz. Hep birlikte daha çok çalışarak, daha çok gayret göstererek, gereken her türlü tedbiri kararlılıkla uygulayarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

    Erdoğan, özellikle bu akşamki toplantıyı çok önemsediğini ifade ederek, "Bir taraftan sağlıkla ilgili acil olarak bu hafta sonuna kadar ve önümüzdeki hafta içinde ne tür adımlar atmalıyız, öbür taraftan eğitim-öğretimde ne gibi adımlar atmalıyız... Çünkü bu alanda da gerek Bakanım gerekse bizler sıkıştırılıyoruz. Ben de yaptığım açıklamada 'Bilim Kurulumuz bu alanda nasıl bir tavsiyede bulunursa, biz o tavsiyeye uyarız.' dedim. Gerek Sağlık Bakanım gerekse Milli Eğitim Bakanım sizlerle bunu tartışacaklar, müzakere edecekler ona göre vereceğiniz kararla inşallah bunu da açıklayıp yol haritamızı belirlemiş, çizmiş olalım." diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca Bilim Kuruluna teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1434)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Almanya'nın Hamburg kentinde radyoaktif yağışlardan korunması için takılması tavsiye edilen yüz maskesi, 1957
    Tarihte kullanılan koruyucu maskeler
    Karikatür
    'Koronavirüs krizi küreselleşmenin sonunu getiriyor'
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet