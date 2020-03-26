Yeni koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığının semptomları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızlı yayıldığı dünyanın birçok ülkesinde vaka sayısı artmaya devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında bazı ülkelerde sert karantina uygulaması yürürlüğe getirilirken bazı ülkelerde ise önemli kısıtlayıcı tedbirler alınıyor.