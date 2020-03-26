Yeni koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığının semptomları

Koronavirüs enfeksiyonu Kovid-19 semptomları, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızlı yayıldığı dünyanın birçok ülkesinde vaka sayısı artmaya devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında bazı ülkelerde sert karantina uygulaması yürürlüğe getirilirken bazı ülkelerde ise önemli kısıtlayıcı tedbirler alınıyor.
Koronavirüs enfeksiyonu Kovid-19 semptomları, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Zeljko Obradovic ailesiyle birlikte ülkesi Sırbistan'a döndü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G-20 liderlerine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için IMF himayesinde özel fon kurulmasını ve her üyeye bu fondan kredi alma hakkı tanınmasını önerdi.
Rusya’da koronavirüs salgınıyla ilgili durumun kötü olduğu ülkelerden dönen vatandaşların bugünden itibaren havalimanlarında testten geçirilmesi kararı alındı. Ayrıca başkent Moskova’da tüm dükkanlar kapatılacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve eşiyle birlikte hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.
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