Rus Aeroflot, Türkiye’deki turistleri getirmek için ek 6 sefer düzenleyecek

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye’deki turistleri getirme programı çerçevesinde Aeroflot havayolu şirketi 28, 29, 30 ve 31 Mart tarihlerinde İstanbul-Moskova arasında 6 sefer daha başlatıyor” ifadeleri kullanıldı.
Antalya’dan da charter uçuşlarının gerçekleştirildiği belirtilerek, turistlere derhal bilet alma çağrısında bulunuldu.
Rusya 23 Mart’ta tüm ülkelerle olan uçuşlarını sınırlama kararı almıştı. Seferler yalnızca Moskova’dan başkentlere ya da büyük kentlere gerçekleştiriliyordu.
Bugünden itibaren ise salgının yayılması nedeniyle yurtdışı ile olan uçuşları tamamen durdurdu. Seferler yalnızca yurtdışındaki vatandaşları yurda getirmek için gerçekleştirilecek.
‼️Внимание!✈️— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) March 27, 2020
В рамках мероприятий по вывозу граждан России из Турции 🇹🇷компания @aeroflot открывает дополнительные рейсы 2️⃣8️⃣, 2️⃣9️⃣, 3️⃣0️⃣ и 3️⃣1️⃣ марта включительно #Стамбул – #Москва. #Турцияhttps://t.co/aUaJ1iIgHi pic.twitter.com/csQpntkxpa
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