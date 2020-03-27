Rus Aeroflot, Türkiye’deki turistleri getirmek için ek 6 sefer düzenleyecek

Rus havayolu şirketi Aeroflot, koronavirüs salgını nedeniyle mart sonuna kadar Türkiye’deki Rus turistleri getirmek için İstanbul- Moskova arasında 6 ek sefer daha düzenleyecek.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye’deki turistleri getirme programı çerçevesinde Aeroflot havayolu şirketi 28, 29, 30 ve 31 Mart tarihlerinde İstanbul-Moskova arasında 6 sefer daha başlatıyor” ifadeleri kullanıldı.

Antalya’dan da charter uçuşlarının gerçekleştirildiği belirtilerek, turistlere derhal bilet alma çağrısında bulunuldu.

Rusya 23 Mart’ta tüm ülkelerle olan uçuşlarını sınırlama kararı almıştı. Seferler yalnızca Moskova’dan başkentlere ya da büyük kentlere gerçekleştiriliyordu.

Bugünden itibaren ise salgının yayılması nedeniyle yurtdışı ile olan uçuşları tamamen durdurdu. Seferler yalnızca yurtdışındaki vatandaşları yurda getirmek için gerçekleştirilecek.

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