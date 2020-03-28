İstanbul'da koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareket saatini bekleyen yolculara seferlerin iptal edildiği bildirildi. Bazı vatandaşlar terminalden ayrılırken, bazı vatandaşların ise bekleyişi sürüyor.

Öte yandan Galata Köprüsü, Unkapanı Köprüsü, Kararköy İskelesi, Eminönü Sahil, Boğaziçi ve Haliç gibi noktalarda balık tutmak isteyen vatandaşlara sahil güvenlik ekipleri tarafından yeni kararları bildiren uyarılar yapıldı.

​Karaköy İskelesi'nde balık tutmak için bulunan Hüseyin Kaya, sıkıldıkları için balık tutmaya geldiklerini belirterek, "Biz de sosyal medyadan takip ettik böyle bir yasak olduğunu. Polis arkadaşlar geldi, onların da zaten uyarılarını dikkate aldık. Biz de avımızı sona erdirdik, birazdan eve döneceğiz" dedi.

Sıkıldıkları için Karaköy'e balık tutmaya geldiklerini belirten bir vatandaş, "Sosyal medyadan takip ettik böyle bir yasak olduğunu. Polis arkadaşlar geldi, onların da zaten uyarılarını dikkate aldık. Avımızı sona erdirdik, birazdan eve döneceğiz" dedihttps://t.co/pzuQRKP1vE pic.twitter.com/kMEX1bVsIc — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 28, 2020

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