Belediyelere koronavirüs ile mücadelede destek: Aylık vergi ödemelerinden borçlarına karşılık kesinti yapılmayacak

Belediyelerin aylık vergi pay ödemelerinden borçlarına karşılık olarak kesinti yapılmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yeni bir kararla belediyelere koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlandı.

Belediyelerin aylık vergi pay ödemelerinden borçlarına karşılık olarak kesinti yapılmayacak

Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bu kesintilerin yapılmamasıyla belediyelere yaklaşık 3 milyar liralık bir kaynak sağlanmış olacak.