Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 131'e çıktı: Toplam vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
Tabloya göre, toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam vefat sayısı 131, toplam yoğun bakım hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 105 oldu.
Bugünkü test sayısı 9 bin 982, vaka sayısı 1815, vefat sayısı ise 23 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her akşam yenilenen verilerle AŞAĞIDA PAYLAŞTIĞIM LİNKTEN ve buradan görebilirsiniz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2020
🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/R4gxYPD6Kj
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