ABD'de Kovid-19 ile mücadele için sıtma ilaçlarına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), olası yararının, riskinden daha fazla olabileceği düşüncesi ile bazı ilaçların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanımına onay verdi.

FDA açıklamasında, Trump yönetimin ön onayı ile hafta sonu alınan karar gereği, milyonlarlarca doz anti-sıtma ilacının (hidroksiklorokin ve klorokin) ülke genelindeki hastanelere dağıtılacağını belirtti.

Açıklamada FDA yetkilisi Denise Hinton'un "Klorokin fosfat ve hidroksiklorokin sülfatın Kovid-19'un tedavisinde etkili olabileceğine inanmak mantıklıdır'' ifadesine yer verildi.

FDA onayına bazı uzmanlardan tepki geldi

Bazı uzmanlar ise ilacın akut solunum semptomlarının hafifletilmesi ve virüsün temizlenmesine yardımcı olduğuna dair çok az veri olduğunu, yaygın kullanımı durumunda yan etkilerinin ölümcül olabileceğini iddia etti.

Sıtma ilaçlarının özellikle kalp problemi olan veya anti-depresan gibi ilaçlar kullanan hastalarda ölümcül sonuçlar doğurabileceği yönünde uyarılarda bulunan Mayo Clinic College Pediatri ve Kardiyoloji Profesörü Michael Ackerman, "Bu ilaçların milyonlarca hastaya verilmesini konuşuyorsak, o zaman ani kalp krizi vakaları kesinlikle baş gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Sıtma ilaçlarının sınırlı kullanımına izin veren FDA ise konuya, "Mevcut bir tedavinin bulunmadığı bir durumda, koronavirüs ile mücadele için bu ilaçlar denemeye değer. Diğer ülkelerde de bu ilaçların koronavirüs tedavisi için benimsenmesi ve sonuçları gözlenmiştir" şeklinde açıklama getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, faydası tam olarak kanıtlanmamasına rağmen bu ilaçların Kovid-19 tedavisinde işe yarayacağına inandığını belirtmiş ve bu ilaçların fark yaratabileceğini ifade etmişti.