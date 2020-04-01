AK Parti Sözcüsü Çelik: Virüs salgınıyla uğraşırken siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya ve İspanya'ya gönderilen koronavirüs yardımlarına ilişkin "Yardım kolilerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ile bayrağımızı görmemekte ısrar etmek, siyasi hastalık üretmeye ara vermemenin neticesidir.Virüs salgınıyla uğraşırken siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür" dedi.

, Twitter hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya çapında tehdit oluşturan salgınla mücadele ederken en önemli cevapların tedbirlere uymakla ve dayanışma yoluyla verildiğini belirten Çelik, ülkelerin kendi içindeki dayanışması kadar dünya çapında bir dayanışmanın da çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya gönderdiği koronavirüs desteğini 'bazı kesimlerin eleştirdiğini' ifade eden Çelik, "İtalya ve İspanya’ya ülkemizin gönderdiği yardımların üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' yazmasını bazı siyasiler eleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı makamının Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ettiğini bu siyasiler bilmiyor olamazlar. Bilmiyorlarsa durumları vahimdir" ifadelerini kullandı.

'Yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ile beraber olan bayrağı görmemekte ısrar etmenin, siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermemenin bir neticesi' olduğunu kaydeden Çelik, şunları söyledi:

"Bütün bu yardımlar milletimiz ve devletimiz adına yapılmaktadır. “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” milletimizi ve devletimizi temsil etmektedir. Bu hem insanlığın mücadelesine katkıdır, hem de bizim ulusal mücadelemizin tamamlayıcısıdır.

Milletimizin birbiri ile dayanışma arzusunun Cumhurbaşkanımız tarafından bir milli dayanışmaya dönüştürülmesini eleştiren siyasilerinki de aynı siyasi hastalığın parçasıdır. Bugün dayanışma içinde olmayacaksak ne zaman olacağız...

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, devletin destek paketlerinin yanı sıra fert fert, ev ev dayanışmamızdan daha doğal ne olabilir. Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışma ruhuyla ve yarışıyla gurur duymalıyız.

Bugünler temel insani değerleri olduğu gibi temel siyasi ahlak değerlerini de yeniden hatırlama günleri olmalıdır. İnsana ve hayata sahip çıkan her meşru çaba çok kıymetlidir.

Virüs salgınıyla uğraşırken dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür. Bunlarla mücadele de gereklidir. İnsanı yücelten siyaset zamanıdır şimdi."