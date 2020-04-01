Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs ile 2 haftadır mücadele eden eden Prof. Dr. Cemal Taşçıoğlu hayatını kaybetti.
Acı haberi Kızılay Gelen Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından duyurdu. Kınık açıklamasında "Cemil Hocamızı az önce kaybettik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
Cemil Hocamızı az önce kaybettik😞— Dr Kerem Kınık (@drkerem) April 1, 2020
Allah rahmet eylesin
Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu da "Canim babam Prof.Dr.Cemil Tascioglu’ nu kaybettik. Hepimizin basi sagolsun" mesajını paylaştı.
Canim babam Prof.Dr.Cemil Tascioglu’ nu kaybettik. Hepimizin basi sagolsun.— onur tascioglu (@TasciogluOnur) April 1, 2020
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