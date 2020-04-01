ABD’nin Detroit kentinde, Kovid-19 kapan bir üniversite öğrencisinin, test olma talebi birkaç kez reddedildikten sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

The Detroit News’un aktardığına göre, Batı Michigan Üniversitesi öğrencisi 25 yaşındaki Bassey Offiong, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti.

Kız kardeşinin anlattığına göre, bir süre boyunca yüksek ateş, halsizlik ve nefes darlığı olan Offiong, koronavirüs testi yapılması için birkaç kez başvurduğu doktorlar tarafından geri çevrildi. Hatta doktorlardan biri bronşit tanısı koydu.

Kısa süre sonra durumu kötüleşen Offiong, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Bir hafta boyunca suni solunum cihazına bağlanan genç hayatını kaybetti. Daha sonra koronavirüsü olduğu ortaya çıktı.

ABD’de doktorların test yapmak istemediği bir üniversite öğrencisi koronavirüs sebebiyle öldü https://t.co/cmQJz7jLm4 pic.twitter.com/HoENdrgLn0 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 1, 2020

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