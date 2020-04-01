Çeçenistan bölgeye giriş ve çıkışları durduruyor

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Çeçenistan'a giriş ve çıkışların 5 Nisan'dan itibaren tamamen durdurulacağını açıkladı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemler genişletiliyor.

Çeçenistan dışına çıkanlara 5 Nisan'a kadar evlerine dönme çağrısı yapan Kadirov, "Aksi takdirde Çeçenistan'a giremeyecekler, buradan çıkamayacaklar" dedi.

Kadirov, söz konusu önlemin gıda ürünleri ve tıbbi malzeme nakliyelerini kapsamadığını ekledi.

Çeçenistan Cumhuriyeti'nde düğün ve partiler dahil olmak üzere toplu etkinliklerin yapılması yasaklanmış, vatandaşlara evlerine kutlama amaçlı konuk kabul etmekten kaçınmaları önerilmişti.