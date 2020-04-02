İtalyan belediye başkanından koronavirüs krizinde geçinemeyenler için yerel 'para birimi'

Koronavirüsün Avrupa'daki merkezi İtalya'da bir belediye başkanı, salgın nedeniyle geçinmekte zorlanan sakinlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yerel 'para birimini' kullanıma soktu. Farklı birimlerde basılan 4 'banknot' ile vatandaşlar yaşadıkları bölgede alışveriş yapabilecek.

İtalya'nın güney batısındaki Campania bölgesine bağlı Santa Marina'nın belediye başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle geçinmekte zorlanan sakinler için yerel bir para birimini kullanıma soktu.

Başkan Giovanni Fortunato, kendisi bastığı 50 cent, 1, 5 ve 10 euro değerindeki 'banknotları' bölgede yaşayan sakinlerin ihtiyaçlarını gidermek için kullanabileceklerini açıkladı.

Facebook hesabından 'paraların' fotoğrafını paylaşan Fortunato, "Bu para komün içinde kullanılabilir ve klasik kupon işlevi görecektir" ifadelerini kullandı.

Fortunato, banknotların yiyecek, ilaç ve diğer kişisel ihtiyaçlar için kullanılabileceğini söyledi.

Uygulamanın, 'bu son derece zor zamanlar için ekstra desteğe ihtiyaç duyanlara' yardım etmeyi amaçladığını belirten Fortunato ayrıca, yerel bir hastaneye de 5 bin euro bağış yapacağını duyurdu.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 727 artarak 13 bin 155’e yükselmişti. Ülkede 110 binden fazla kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, son zamanlarda ülkedeki ekonomiyi etkileyen koronavirüs pandemisi sırasında mali olarak zorluk çekenler için gıda ve alışveriş kuponları da dahil olmak üzere yeni bir önlem paketini onaylamıştı.