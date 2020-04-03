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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferans ile katıldı.

    Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 425'e yükseldi: Vaka sayısı 20.921

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1998)
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu açıkladı.

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilk kez bugün video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. 

    Koca, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu açıkladı. Vaka sayısının ise 2 bin 786 kişi artarak 20 bin 921'e yükseldiğini söyledi. 

    Sosyal izolasyon kurallarına yeterinde uyulmadığının altını çizen Koca, yeni önlemler alınacağını belirtti. 

    Koca'nın açıklamaları şu şekilde: 

    "Koronavirüsle mücadelemizde bilinç biraz daha gelişti. Koronavirüsün ne kadar kısa sürede yayıldığını önceki konuşmamızda anlatmıştım. Sağlıklı görünen bir kişi en az 30 kişiye bulaştırmıştı. Bu kişiye virüs taşıyan diyelim. Virüsü en başta taşıdığını kendisi de bilmiyordu. Yanındaki ailesine bulaştırdı. Gittiği hastanedeki muhasebeciye bulaştırdı. Odasındaki temizlik görevlisine bulaştırdı. Temizlik görevlisi ve muhasebeci hayatını kaybetti. İş yerindeki arkadaşına bulaştırdı. O da ailesindeki 5 kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum.

    Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan öncede işlerini sürdürüyorlardı. Arkadaşlarıyla buluşuyor kalabalık ortamlara giriyorlardı. Tespit edilmemiş başka hastalar gerçeğini ilave edin. Yayılımın ne kadar kolay olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılım zincirini kıracak, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimi uyarıyorum evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığını bilemezsiniz."

    'Genç nüfusun hareketliliği en zayıf noktalarımızdan biri'

    "Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum. Genç nüfusun hareketliliği en zayıf noktalarımızdan biri. Bilim kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde daha sıkı tedbirler alınması için kararlar aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. "

    '24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti'

    "Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını engellemektir. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Virüse bu gücü tanımayalım. Kendimizi izole edelim. Yuvamız en büyük gücümüzdür.

    Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 2786 pozitif vaka daha tespit edildi. 20 bin 921 toplam vaka. 69 hastamızı kaybettik. Bugün kaybettiğimiz 69 kişiyle toplam can kaybımız 425'i buldu. Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu."

    Nufüsa göre en riskli iller

    "Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum. Gençlerim hastalığı ya hissetmemekte yada hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim.

    Şuan 25 ilde can kaybımız olmadı. 56 ilde virüs nedeniyle vefat yaşandı. En yüksek can kaybımız 210 ile İstanbul. 27 İzmir, 14 Ankara ve onu Konya takip ediyor. 

    60 yaş üstünün çok kritik olduğu, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 64'ünü oluşturuyor. Hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i 60 yaş üstü oluşturuyor.

     İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. İyileşen hasta sayısı 484'e yükseldi. ​

    Yoğun bakımdaki hastalarımızın yüzde 74.4'ünde en az bir alt hastalık olduğunu görüyoruz. Risk oluşturan hastalıkların başında astım hastaları geliyor. KOAH hastalarımızın 55-90 yaş arasında seyrettiğini görüyoruz. Hastaların özellikle yaş farkı göstermeden vefat edenlerin olduğunu görüyoruz."

    'Sosyal izolasyonda başarılı değiliz'

    "Sosyal izolasyon konusunda çokça çağrı yapmamıza rağmen başarılı olduğumuzu görmüyorum. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerimizde uyulmadığını görüyoruz. Belirti vermeyen taşıyıcılar olan gençlerimizin de riski daha fazla arttırdığı ortadadır.

    Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye. Önümüzdeki dönemde psikolojik ve sosyolojik yönüyle farklı bir kurulun oluşacağı bir hazırlık içindeyiz. Yeni bir kurulun hazırlığı içindeyiz. Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdi."

    Soru-Cevap

    - (Çin'den gelen ilaç) Bu ilacın yoğun bakım dönemi öncesi faydasının daha fazla olduğunu gördük. İlaç algoritması da buna göre değiştirilmiş oldu.

    - (Üniversite hastaneleri ekipman durumu) Malzeme ekipman noktasında bir gayret içinde olduğumuzun çabası içerisindeyiz. Tabi ki bazı kurumlarımızın farklı uygulamaları olabilir. Bunun doğru olmadığını, çalışan tüm personelimizin ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz. İhtiyaç konusunda gerekli teminleri de yapıyoruz.

    (Hayatını kaybeden sağlık çalışanları) Benim de gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu.

    (Bilim Kurulu üyeleri) Semptomu olan arkadaşlar testlerini yaptırıyor. Bir bilim insanımızın böyle bir durumunu olduğunu söyleyebilirim. Fakat ismini söyleyemem. 

    - (Umreden gelenler) Koronavirüsün yayılımında, umreden gelenler ile yurt dışından gelenler farksız. İki haftalık zaman diliminde yurt dışından gelenlerin içindeki umreci oranı yüzde 16, Avrupa'dan gelenlerin oranı çok yüksekti. 

    - (Enfekte olan sağlık çalışanı sayısı) 601'i o gün söylerken ne kadar çok olduğunu dile getirmek istemiştim. Her gün bu sayının arttığını söyleyebilirim. 

     

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1998)
    Etiketler:
    Koronavirüs Bilim Kurulu, Sosyal mesafe, ölü sayısı, Koronavirüs, Fahrettin Koca
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