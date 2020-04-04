İstanbul’da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilirken, maskesiz otobüslere binmeye çalışan vatandaşlara ise güvenlik görevlileri tarafından maske dağıtıldı.

Türkiye’de koonavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda metrobüs, metro, otobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolculara maske takma zorunluluğu getirildi.

Metro ve metrobüslerde çoğu yolcunun maske takma kuralına uyarken, bazı yolcuların maskesinin olmadığı görüldü. Maskesi olmayan yolcular toplu taşıma araçlarına alınmazken, metrobüs turnikelerinde güvenlik görevlileri tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.

Ankara’da otobüs şoförlerine önlem

Öte yandan, Ankara’da da koronavirüs tedbirleri kapsamında EGO otobüslerinde yeni bir uygulama hayata geçirildi. EGO Genel Müdürlüğü, otobüs sürücü kabinlerini yolcularla teması önlemek amacıyla koruyucu şeffaf plastik malzeme ile kapladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO 2. Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Şember, “Koronavirüse karşı alınan tedbirlerdeki amacımız yolcularımızı ve şoförlerimizin sağlığını korumak. Toplum sağlığı için korona virüsün yayılma hızında yakın mesafenin önemli olması nedeniyle sosyal teması en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

İzmir’de toplu taşımada maske zorunluluğu geliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2 Nisan günü katıldığı bir yerel televizyon programında toplu taşım araçlarına maskeli binme zorunluluğu getireceklerini, bunun için hazırlığa başladıklarını söyledi.