İstanbul’da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor

Metro ve metrobüslerde çoğu yolcunun maske takma kuralına uyarken, bazı yolcuların maskesinin olmadığı görüldü. Maskesi olmayan yolcular toplu taşıma araçlarına alınmazken, metrobüs turnikelerinde güvenlik görevlileri tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.
Ankara’da otobüs şoförlerine önlem
Öte yandan, Ankara’da da koronavirüs tedbirleri kapsamında EGO otobüslerinde yeni bir uygulama hayata geçirildi. EGO Genel Müdürlüğü, otobüs sürücü kabinlerini yolcularla teması önlemek amacıyla koruyucu şeffaf plastik malzeme ile kapladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO 2. Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Şember, “Koronavirüse karşı alınan tedbirlerdeki amacımız yolcularımızı ve şoförlerimizin sağlığını korumak. Toplum sağlığı için korona virüsün yayılma hızında yakın mesafenin önemli olması nedeniyle sosyal teması en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
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