Bilim insanları koronavirüsün tehlikeli bir özelliği daha olabileceği konusunda uyardı

Nature dergisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) diğer özelliklerinin yanı sıra havadan da bulaşabileceğini yazdı.

Dergide yayınlanan haberde, Kovid-19’un diğer özelliklerinin yanı sıra havadan da bulaşabileceği belirtildi, ancak henüz bu teori ile ilgili ikna edici kanıtların bulunmadığına dikkat çekildi.

Habere göre geçenlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan, hastalığın semptomlarının ortaya çıkmadığı taşıyıcılardan enfeksiyonun havadan bulaşma olasılığının bulunduğunu açıklamış, fakat bulaşma vakalarının yüzde 90’dan fazlasının semptomların görüldüğü hastalardan diğer insanlara damlacıklarla geçme şeklinde gerçekleştiğinin altını çizmişti.

Diğer yandan uzmanlar, koronavirüsün göründüğünden daha hızlı ve fark edilemeyecek bir şekilde kişiden kişiye geçebileceğini tahmin ettikleri belirtilen yazıda, araştırmacılar yıllar boyunca gerekli kanıtları toplarken insanların ölmeye devam edecekleri vurgulandı.

Avustralya’nın Brisbane kentinde bulunan Queensland Teknoloji Üniversitesi’nden enfeksiyon uzmanı Prof. Lidia Morawska, “Bu alanda çalışan bilim insanlarına göre virüsün havadan yayıldığından kesinlikle şüphe yok” açıklamasında bulundu.

Hong Kong Üniversitesi’nden salgın uzmanı Prof. Benjamin Cowling ise SARS-CoV-2’nin damlacıklarla geçtiği halde virüs parçacıklarının zamanla kapalı mekanlarda birikmelerinin ya da daha büyük mesafelere taşınmalarının kuvvetli bir ihtimal olduğunu belirtti.

İnsanların öksürürken ya da hapşırırken genelde arkalarını döndüklerini ifade eden uzmanlar, bu nedenle koronavirüsün havadan iletilmesi durumunda insanların arasındaki normal bir konuşmanın, hastalığın semptomlarını taşıyan bir kişi ile karşılaşmadan daha tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.