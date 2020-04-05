Karatay: Koronavirüs ilacı bulunduğu ve aşı çalışmalarının başladığı söylemi firmaların güdümünde olanların gevelemesi

Prof. Dr. Canan Karatay, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına acilen yüksek doz C vitamini verilmesi gerektiğini söyledi. Karatay, “İlacın bulunduğu ve aşı çalışmalarının başladığı söylemleri ilaç firmalarının güdümünde olanların gevelemeleridir. Grip aşısının faydası yoktur, gribin ilaçla tedavisi yoktur” dedi.
Prof. Dr. Canan Karatay’ın İstanbul’da 1970 yılında patlak veren kolera salgınında görev aldığını hatırlatan Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Karatay'ın yolladığı mektubu köşesinde paylaştı. Çin, Güney Kore ve New York'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yüksek doz C vitamininin hastalara uygulandığına dikkat çeken Karatay, “Bizler de hastalanmaları ve ölümleri acilen önlemek zorundayız” görüşünü savundu:
‘Kem küme vakit yok, tüm sağlıkçılara yüksek doz C vitamini verilmeli’
“Kem küme vaktimiz yoktur. İki doktor, bir diş hekimi, bir hemşiremizi kaybettik. 600'den fazla sağlık çalışanı karantinada ya da yoğun bakımda tedavi altındalar. Senelerden beri bilinen ve halkımızdan saklanan, gizlenen bir gerçek var: Başta korona olmak üzere tüm virüs hastalıklarına en etken madde yüksek doz C vitaminidir. En ön safta ölesiye çalışan tüm sağlıkçılarımıza dinlenme süreleri içinde bir saat içinde yüksek dozda IV C-VİTAMİNİ vermeye başlamalıyız.
Yok efendim, ‘Deneme süresi', yok efendim ‘Kanıtlanmış mı?', yok efendim ‘Yan etkisi nedir?' sorularını soracak zaman olmaz acil durumlarda. Ayrıca, senelerden beri uygulanmakta ve başarılarla sonuçlanmış bir yöntemdir yüksek doz C vitamin infüzyonu. Duyulmamış, saklanmış, alay edilmiş olması ise endüstrinin etkisiyledir. Bu alanda yüzlerce çalışmanın yayını engellenmiştir.
‘Hepsi boş, ilaç firmalarının güdümünde olanların eveleme, gevelemeleri’
Yok efendim ilaç bulunmuşmuş, aşı çalışmaları başlamışmış. Hepsi boş, ilaç firmalarının güdümünde olanların eveleme, gevelemeleridir. Hiçbiri bizim en ön safta savaşan kahramanlarımıza yönelik, ifadeler değildir. Grip aşısının faydası yoktur. Gribin, ilaçla tedavisi yoktur. Sanki aşı yapılınca kimse grip olmayacakmış algısı yaygınlaştırılıyor.
Sağlık kahramanlarımızın tümünü korumak zorundayız. Geç kalınmadan bir an önce uygulamaya geçmemiz ve başlamamız şarttır. C vitamin doğaldır, çok ucuzdur, yan etkisi azdır, canlarımızı kurtaracaktır, uygulanması son derece kolaydır.”
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