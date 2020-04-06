Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi.
Hastaneye gitmek için anneleriyle Avcılar Merkez Metrobüs Durağı'na gelen 2 çocuk da güvenlik görevlileri tarafından metrobüse alınmadı.
Görevliler 112 ekiplerini arayarak metrobüs durağına sağlık ekibi çağırdı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ailelere yardımcı oldu. Çocuklar ambulansla hastaneye götürüldü.
Hasta çocuklar metrobüse alınmadı, görevliler ambulans çağırdı https://t.co/ktQOgj06Ky pic.twitter.com/aFj05C82wy— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 6, 2020
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