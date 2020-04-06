14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise: Gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz

Kahramanmaraş'ta 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağına uymayarak, 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıkan anne, kendisine müdahale eden polislere, "Gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz" diye tepki gösterdi. Basın mensuplarını da tehdit eden kadın "Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın" dedi.

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimler devam ediyor. Vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaran polis, sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri olanları belirlemek için kimlik kontrolü yapıyor.

Kimlik göstermemek için direndi

Denetimlerin yapıldığı noktalardan biri olan Trabzon Bulvarı’nda ise 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıkan N.E., uzun süre polise kimlik vermemek için direndi. Ceza yazılacağını anlayınca da “Korona mıdır nedir, para soymak için yapılan bir uygulama bu. Devlet sokağa çıkma yasağı veriyorsa çocukların kitaplarını da eve gönderecek” dedi.

Para cezası kesildi

N.E.’ye Kabahatler Kanunu’na göre 392 lira para cezası kesildi.

Polis memurunun ceza makbuzunu hazırladığı sırada N.E. polisler ile kendisini görüntüleyen gazetecilere, tepki göstererek, “Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz. Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın” dedi.