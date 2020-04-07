Yavaş: 17 bin 492 kişiye nakit destek kartı dağıtımına başlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen 17 bin 492 vatandaşa nakit destek kartlarını dağıtmaya başladıklarını açıkladı.

Yavaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara dönük nakit yardımını başlattıklarını duyurdu.

Yavaş paylaşımında, 62 inşaat işçisi, 1790 temizlik işçisi, 1044 kıraathane çalışanı, açlık sınırı altındaki 11 bin 407 kişi ile taksici, servisçi, dolmuşçu, terzi, kuaför, müzisyen, seyyar satıcı ve simitçi 3 bin 189 kişi olmak üzere toplamda 17 bin 492 kişiye nakit destek kartlarının dağıtımına başlandığını belirtti.

İnşaat işçisi 62

Temizlik işçisi 1790

Kıraathane çalışanı 1044

Ayrıca :

Açlık sınırı altı 11407,

Taksici,Servis,Dolmuş,Terzi,Kuaför,MüzisyenSeyyar Simit-Satıcı: 3189 kişi olmak üzere toplam 17.492 hemşehrimize nakit destek kartları dağıtımına başlanmıştır.#BirlikteBasaracagiz — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 7, 2020

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