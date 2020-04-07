Rus yetkili uyardı: İzolasyonun üçüncü haftasında psikolojik tükenmişliğe dikkat

Rus devlet televizyonu Rossiya-24’e konuşan FMBA Başkanı Veronika Skvortsova, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında önerilen evde izolasyonun üçüncü haftasında insanların psikolojik tükenmişlik hissedebileceklerini, bu durumun izolasyonun bozulmasına yol açmaması için kontrol altında tutulması gerektiğini belirtti.

Skvortsova, “Genel olarak üçüncü hafta monoton bir durumda olan her kişide, psikolojik tükenmişlik oluşabilir. İzolasyon sırasında herkesin hissedebileceği bir takım psikolojik nüansların izolasyon düzeninin bozulmasına ve zamanından önce dışarıya çıkılmasına sebep olmasına izin verilmemeli” diye konuştu.

Rusya koronavirüs durumunda 10-14 gün içinde bir platoya ulaşacak

Rus yetkili, Rusya’da Kovid-19’un yayılması ile ilgili durumun tahminlere göre yaklaşık 10-14 gün sonra bir platoya ulaşacağını ifade etti.

Skvortsova, “Matematikçi ve biyologlardan oluşan en iyi birkaç tahmin grubunun verilerine göre enfeksiyonda platoya ulaşmamıza yaklaşık 10-14 gün var. Ardından bir süre o platoda kalacağız ve ters yöne hareket edeceğiz, yani süreç genel olarak bir sinüs dalgasına benziyor” ifadelerini kullandı.

‘Şu anda aşıyı beklemenin anlamı yok, yılsonuna doğru olur’

"Kurallar doğrultusunda (aşının) klinik testlerine yaklaşık olarak haziran ortasında yaklaşacağımızı umuyoruz” diyen Skvortsova, aşının sonbahara kadar hazır olup olmayacağı soru karşısında ise şu anda bunu beklemenin anlamsız olduğu yanıtını verdi ve ekledi:

“Yılsonunun daha gerçekçi ihtimal olduğunu düşünüyorum.”