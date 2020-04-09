Yeni sağlık uygulama tebliği ile koronavirüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı

Yeni sağlık uygulama tebliği ile koronavirüs tanı ve tedavi hizmetleri acil hal kapsamına alındı. Artık özel hastaneler koronavirüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret talep etmeyecek.