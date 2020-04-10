İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Sarıalioğlu yanıtladı: Ücretsiz maskeler ne zaman ve nasıl alınacak?

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ücretsiz maskelerin Ankara'daki dağıtım kanallarına bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından ulaştırılacağını ve ardından da vatandaşa dağıtılmaya başlanacağını söyledi.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması kararına ilişkin Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuştu.

'2.5 milyon maske dağıtılacak'

'Eczanelerden ne zaman bedava maske alınabilecek?' sorusunu cevaplayan Sarıalioğlu şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı, 3 büyük dağıtım kanalımıza sevkiyatı tamamlamak üzere. İstanbul Ecza Koop. Selçuk Ecza ve Allians Ecza'ya sevkiyat tamamlanır tamamlanmaz 2.5 milyon maske dağıtılacak.

Bu üç depoya sevkiyat tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı 20-65 yaş arası vatandaşın telefonlarına bir kod numarası gönderecek. Vatandaşlar da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz maskelerini alabilecek.

Bugünden itibaren eczanelerden vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı başlayacak. 10 gün için kişi başı 5 maske. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler"

Ankara'daki dağıtım kanallarına da bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından maskelerin ulaştırılacağını ve ardından da vatandaşa eczaneden dağıtıma başlanacağını söyledi. Sonra da diğer şehirlerde dağıtım yapılacak."

'Eczanede koronavirüs testi olmaz'

Sarıalioğlu 'Eczanede koronavirüs testi olur mu?' sorusunu da şu şekilde cevapladı:

"Testlerin eczanelerde yapılması ya da kişilerin testleri temin ederek kendi kendine yapması doğru yöntem değil. Tüm bilgiler devlet tarafından toplanmalı.En önemlisi test sonucundaki pozitif devletle paylaşılması ve vakanın etrafının izole edilmesi. Bu nedenle koronavirüs testinin mutlaka hastanede, Sağlık Bakanlığı denetiminde yapılması gerekli. Eczanede ya da başka bir yerde test olmaz".

'20 eczaneye virüs girdi'

Ayrıca, eczacıların risk grubunda olduğunu belirten Sarıalioğlu, İstanbul'da 20 eczaneye virüs girdiğini ve 7-8 eczacının koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi:

"Eczaneden İçeri giren kişinin pozitif mi negatif mi olduğunu bilme şansımız yok. Şu ana kadar bize ulaşan bilgilere göre İstanbul’da 20 eczaneye virüs girdi. 7-8 meslektaşımız pozitif. Tabii eczane çalışanlarından da vakalar var. Bir arkadaşımız yoğun bakımda. 5200 eczaneye tulum, siperlik gönderdik. Toplamda 20 bin tulum ve siperlik gönderdik. Ancak bunu kendi imkanlarımızla sürdürmemiz çok zor. Sağlık Bakanlığı’ndan tulum ve siperlik talebinde bulunduk."