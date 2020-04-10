'ABD, Kovid-19 salgınını Suriye hükümetini itibarsızlaştırmak için kullanıyor'

Sığınmacıların Suriye'ye, ülke içinde yer değiştirenlerin de evlerine dönmeleri konusunda çalışmalar yürüten Rusya ve Suriye Kurumlararası Koordinasyon Merkezi, ABD'yi Kovid-19 salgınını Suriye'ye karşı kullanmakla suçladı.

Merkezden yapılan açıklamada, "Suriye hükümetinin koronavirüsle etkin şekilde mücadele edemeyeceğine dair propagandist bir kampanya yürüten ve Rukban ile El-Hawl sığınmacı kampları da dahil ülkedeki salgın durumunun kötüye gitmesinden Şam'ı sorumlu tutan ABD, bu küresel sorunu Suriye hükümetini itibarsızlaştırmak için saçma şekilde kullanmaya devam ediyor" dendi.

Merkez, Suriye'de 19 koronavirüs vakası tespit edildiğini açıklamıştı. Suriye Sağlık Bakanlığı, nisan başındaki açıklamasında ülkede 16 Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurmuştu.