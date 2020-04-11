Sokağa çıkma yasağını ihlalin cezası ne?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağına uyulmaması halinde çeşitli ceza ve yaptırımlar uygulanacak

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 31 ilde iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasaktan muaf tutulacak kişileri madde madde sıralayan bakanlık, açıklanan meslek gruplarında çalışanlar dışında sokağa çıkanlara ise çeşitli ceza ve yaptırımlar uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağını ihlalin cezası ise İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı karar metnine göre şöyle:

"Belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; gereğini önemle arz ve rica ederim.”

Bakanlık sokağa çıkanlara ilk olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceğini açıkladı. Ancak aşırı durumlara göre, Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi devreye sokulacak:

"Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."