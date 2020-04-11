Yasağa uymayan alkollü sürücüden polise: Ben sokağa çıkmadım, arabamın içinde oturdum

31 ilde iki gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma yasağının ilk gününde Fatih'te polis ekiplerine yakalanan alkollü sürücü, "Ben sokağa çıkmadım. Arabamın içinde oturdum" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 31 ilde iki gün süreyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında polis ekipleri, bazı bölgelerde denetim amacıyla uygulama noktası oluşturdu.

Bu kapsamda İstanbul'un Fatih ilçesinde akollü olduğu tespit edilen sürücünün aracı çekilerek ehliyetine el koyuldu. Sabah saatlerinde 3 bin TL ceza yiyen alkollü sürücü alkolmetreye üflemek istemedi. Sokağa çıkma yasağının sorulması üzerine konuşan sürücü, "Ben sokağa çıkmadım. Arabamın içinde oturdum. Oradaki memur arkadaşlar bana 3 bin TL ceza yazdı" dedi.

Alkolmetreyle ölçüm yapılamadığını ifade eden sürücü, "Alkollüyüm ama oranını ölçemedik. Ölçme şansımız olmadı. Üflüyorum, üflüyorum çıkmıyor. Onlar burada ama biz görüşeceğiz. Davacı olacağım" şeklinde konuştu.

Alkollü sürücü uygulanan cezai işleminin ardından yoluna yaya olarak devam etti.