Peskov: Putin karantina kararı almasaydı, Rusya'da vaka sayısında patlama yaşanabilirdi

Rus Pervıy Kanal'da yayınlanan 'Büyük Oyun' programının konuğu olan Peskov, Putin'in Kovid-19'la mücadele kapsamında imzaladığı karantina kararnamesinin etkisi hakkında bilgi verdi.

Peskov, "Eğer bu kararname imzalanmasaydı, şu anda vaka sayısında patlama olma tehdidiyle karşı karşıya kalabilirdik. Ancak şu anda böyle bir şeyi gözlemlemiyoruz" dedi.

'Hiçbir sağlık sistemi pandemiye hazır değil'

Peskov, dünyada hiçbir ülkenin sağlık sisteminin Kovid-19 pandemisine hazır olmadığını ancak Rus sağlık sisteminin şu ana kadar en etkili sonuçları veren Alman sistemine yakın olmasını umduklarını belirtti.

Peskov, "Hiçbir ülkenin sistemi bu pandemiye hazır değil. Her sağlık sistemi, aşırı yük koşulları altında çalışacak. İtalya, ABD ve İspanya'da kötü yönde rekorlar kaydedildi. Almanya'daki istatistikler en az bunlar kadar endişe verici olsa da, durum çok daha sakin. Alman sağlık sisteminin çok etkili olduğu görüldü. Bu nedenle aşırı yüke rağmen, ki birkaç katlık yüklenme söz konusu olabilir, Alman deneyimine yakın olmayı umuyoruz ve bunun emareleri var" ifadelerini kullandı.

'Salgının zirve noktasını öngörmek için birkaç haftaya ihtiyaç var'

Peskov, Rusya'da salgının zirve noktasının ne zaman görüleceği sorusu karşısında "Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta virüsologlarla, sağlık kurumlarının yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Genel olarak hiç kimse, bununla ilgili net bir değerlendirmede bulunmuyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde zirve noktasına yaklaşıp yaklaşmadığımızı ya da ne zaman yaklaşacağımızı öngörebilmemiz bekleniyor" yanıtını verdi.

'Putin'in sağlık durumu görüldüğü gibi'

Putin'in sağlık durumu hakkında da bilgi veren Peskov, Rus liderin durumunun görüldüğü gibi olduğunu kaydetti.

Putin, "Bunu Putin'in çalışma programından görüyorsunuz. Tüm görüşmeler video konferans yöntemiyle yapılsa da, etkinliklerin sayısı arttı. Doğal olarak, çok daha yoğun bir şekilde çalışmak gerekiyor" dedi.