Soylu: Hayvanlarını gezdirenlere kesilen cezalar iptal edilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilde, hayvanlarını gezdirmek için dışarıya çıkan kişilere kesilen cezalar hakkında, “Bu konuda talimatım ceza kesilmemesi yönünde, ceza kesilmesi söz konusu değildir, kesilen cezaları da iptal edeceğiz” dedi.

HAÇİKO (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) kurucu başkanı Ömür Gedik, sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerde hayvanseverlerden gelen “köpeğimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığımızda ceza kesiyorlar” tepkilerinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Soylu kesilen cezarlarla ilgili olarak, “Bu konuda talimatım ceza kesilmemesi yönünde, ceza kesilmesi söz konusu değildir, kesilen cezaları da iptal edeceğiz” dedi.

Sayın bakanımız @suleymansoylu ile konuştum. Köpeğinin ihtiyacını gidermek için kapısının önüne çıkaranlara ceza kesilemeyecek. Besleme yapmak isteyenler ise kaymakamlıklardan izin alıp besleme yapabilecekler. Belediyelere de besleme için ekstra talimat verilmiş. @hacikodernek — Ömür Gedik (@omurgedik) April 11, 2020

​Soylu, Ömür Gedik’e yaptığı açıklamada, “Hayvanseverler köpeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok uzağa gitmeden evlerinin önüne çıkabilirler, bu konuda talimatım ceza kesilmemesi yönünde, ceza kesilmesi söz konusu değildir, kesilen cezaları da iptal edeceğiz” dedi.

Soylu, besleme yapan gönüllerin de kaymakamlıklarla ve belediyelerle koordineli olarak sokak ve bölge beslemelerine devam edebileceklerini söyledi. Bakan, kaymakamlık ve belediyelerin karantina süresince sokak ve orman beslemeleri yapması konusunda talimat verdiğini de yineledi.