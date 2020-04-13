Koronavirüs için şarkı yaptı, mahalleye konser verdi

Bursa'da 20 yaş altı olduğu için evinden dışarıya çıkamayan liseli genç, koronavirüs için şarkı yapıp komşularına konser verdi. Kapısının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gence komşuları balkonlardan ve pencerelerden eşlik etti.

Bursa'da ikamet eden lise 3. sınıf öğrencisi Murat Gülşen, tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananlara yaptığı şarkıyla destek oldu.

20 yaşından küçük olduğu için dışarıya çıkamayan Gülşen, evinin kapısında mahalledeki komşularına mini konser verdi. Genç müzisyen "Koronavirüs dünyayı etkiliyor. Bende destek olmak için 2 günde bu şarkıyı besteleyip komşularımızın morali yükselsin diye seslendirdim" dedi.

Koronavirüs için şarkı yaptı, mahalleye konser verdihttps://t.co/kwwYAOrAdM pic.twitter.com/MOE75fm5mb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 13, 2020

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