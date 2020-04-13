Koronavirüs için şarkı yaptı, mahalleye konser verdi

Bursa'da ikamet eden lise 3. sınıf öğrencisi Murat Gülşen, tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananlara yaptığı şarkıyla destek oldu.
20 yaşından küçük olduğu için dışarıya çıkamayan Gülşen, evinin kapısında mahalledeki komşularına mini konser verdi. Genç müzisyen "Koronavirüs dünyayı etkiliyor. Bende destek olmak için 2 günde bu şarkıyı besteleyip komşularımızın morali yükselsin diye seslendirdim" dedi.
Koronavirüs için şarkı yaptı, mahalleye konser verdihttps://t.co/kwwYAOrAdM pic.twitter.com/MOE75fm5mb— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 13, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)