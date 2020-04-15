Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM'de kabul edilen telafi eğitimi düzenlemesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 15, 2020
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