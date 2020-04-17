ABD’de maskesiz çalışmayı reddeden hemşireler idari izne çıkarıldı

ABD’de bir hastanede, kendilerine N95 tıbbi maske sağlanmadan koronavirüs hastalarıyla ilgilenmeye devam edemeyeceklerini söyleyen 10 hemşire ‘idari izne’ çıkarıldı. Hemşirelerin durumu protesto etmesi üzerine hastane geri adım attı ve herkese koruyucu ekipman sağlayacaklarını açıkladı.

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD’de sağlık sisteminde yaşanan sorunlar ve koruyucu ekipman eksikliği giderek büyüyor.

Kaliforniya eyaletindeki Santa Monica’da bulunan Providence Saint John’s Sağlık Merkezi’nde yaşanan son olayda, koruyucu maske eksikliğine itiraz ederek göreve devam etmeyi reddeden 10 hemşire işlerinden uzaklaştırıldı.

Kendilerine basit cerrahi maskeler verildiğini, N95 tıbbi maskelerin doktorlar için ayrıldığını söyleyen hemşireler, bu şekilde koronavirüs hastalarına müdahale etmeyi reddettiler. Birkaç hemşireye yüksek koruyuculuk sağlayan maskelerin çoğu koronavirüs vakasında ‘gerekli olmadığı’ da söylendi.

10 nurses at a California hospital have been placed on administrative leave for refusing to work with coronavirus patients without N95 masks https://t.co/cBOaORzkyZ — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) April 17, 2020

'Doktorlara hemşirelerden daha fazla değer veriliyor' hissi

Hemşirelerden biri olan Chelsea Halmy, “Biz hastalarla doktorlardan daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu bize doktorların hayatlarına hemşirelerden daha fazla değer veriliyormuş gibi hissettirdi” dedi.

N95 maske talep eden ve bu isteği reddedilen Halmy, bu şekilde göreve devam etmeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine hastane yöneticileri, ‘verilen göreve uymayarak hastane politikalarını çiğnediği ve itaatsizlik ettiği’ gerekçesiyle kendisine bir belge imzalatmaya çalıştı.

'Yaşanan noksanlık sır değil'

Bir diğer hemşirede, bir meslektaşına koronavirüs teşhisi konulmasının ardından Halmy gibi maskesiz çalışmayı reddetti. Gulick ile birlikte 14 hemşire bu duruma isyan ederken, hemşirelerden 10’u idari izne çıkarıldı ve haklarında soruşturma başlatıldı.

Hemşirelerin olayı protesto etmesi ve olayın infial yaratması üzerine hastane yönetimi, tüm personele maske temin edeceklerini duyurdu. Hastane, “Ulusal açıdan bir noksanlık yaşadığımız bir sır değil” diyerek koruyucu ekipman eksikliğini vurguladı.

Hastanenin kararını ‘zafer’ olarak niteleyen Chelsea Halmy, “En başta yapmaları gerekeni sonunda yapıyorlar. Memnun olduk, ancak işlerin bu noktaya gelmesi ve bizim güvenliğimizin onların önceliği olmaması çok üzücü” dedi.

N95 maskeleri, havadaki partikülleri yüzde 95 oranında engelleyebildiği için sağlık çalışanları tarafından salgınla mücadele bakımında sıklıkla tercih ediliyor.