New York Belediye Başkanından Trump'a: New York için 'bırakın ölsün' mü diyorsun?

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD Başkanı Donald Trump'ı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kenti yalnız bırakmakla suçlayarak, "Dilini mi yuttun? New York'u kurtaracak mısın yoksa New York için bırakın ölsün mü diyorsun?" dedi.

De Blasio, düzenlediği basın toplantısında, Trump yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Trump'ın kendisinin de doğup büyüdüğü New York'u korumak için hiçbir şey yapmadığını ve kente yeterli federal desteğin gelmediğini savunan de Bilasio, "New York yardıma ihtiyaç duyduğunda sen neredesin? Dilini mi yuttun? Sayın Başkan, New York'u kurtaracak mısın yoksa New York için bırakın ölsün mü diyorsun?" ifadesini kullandı.

De Blasio ayrıca, 1400'den fazla sağlık çalışanının gönüllü olarak kentteki 40 hastane ve bakımevine destek için gönderileceğini söyledi.

Kovid-19'a yakalanıp iyileşenlere ise salgında mücadelede kullanılabilmesi için kan bağışı yapmaları çağrısında bulunan de Blasio, dışarıda sosyal mesafe kurallarına uymayanlara ise 1000 dolara kadar ceza kesileceğini dile getirdi.

New York Belediye Başkanından Trump'a: Dilini mi yuttun? New York'u kurtaracak mısın yoksa New York için bırakın ölsün mü diyorsun?

New York'ta Kovid-19 vaka ve ölümleri azalmaya başladı

New York Valisi Andrew Cuomo da düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki vaka ve ölüm sayısının azalmaya başladığını söyledi.

Salgında plato dönemine girildiğini belirten Cuomo, sayılar azalsa da salgınla mücadelenin henüz bitmediğinin ve önlerinde uzun bir yol olduğunun altını çizdi.

Cuomo, eyalette son 24 saatte 507 kişinin daha yaşamını yitirdiğini kaydetti.

New York'ta antikor testi yapılacak

Cuomo ayrıca gelecek haftadan itibaren Kovid-19 antikor testleri yapmaya başlayacaklarını söyledi.

New York, ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı eyalet olmaya devam ediyor.

John Hopkins Üniversitesininin verilerine göre, ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısı 735 bin 366'ya, virüs nedeniyle yaşamını yitirenleri sayısı 39 bin 95'e ulaştı.