Kuzey Kıbrıs'ta sokakta maske takma zorunluluğu getirildi

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede cuma gününden itibaren maskesiz sokağa çıkmanın yasak olacağını açıkladı.

Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan ilave tedbirleri açıkladı.

Bakanlar Kurulu'nun sokağa çıkacak kişilere maske takma zorunluluğu getirilmesi yönünde karar aldığını belirten Özersay, bu uygulamanın cuma gününden itibaren başlayacağını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Özersay, ramazan ayı boyunca toplu iftar, sahur ve ibadet yapılamayacağını duyururken, alınan kararın teravih ve bayram namazı için de geçerli olacağını kaydetti.

Daha önce 27 Nisan'a kadar deniz yolu ile ülkeye girişleri durdurma yönünde karar aldıklarını hatırlatan Özersay, bu tarihin de diğer uygulamalarla uyumlu olması amacıyla 30 Nisan'a uzatıldığını ifade etti.