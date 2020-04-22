Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yasak öncesinde birçok lojistik firması, Beylikdüzü Ambarlı Limanı'na gelen mallarını almak istemesi yoğunluğa neden oldu.
Liman girişinde saatlerdir bekleyen tırcılar, çifti şerit olmak üzere limandan E-5’e kadar uzayan kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Saatlerdir bekleyen tır sürücüleri limana alınmakta güçlük çekince, kornalara basarak eylem yaptı.
Tırcıların limana girmek için saatlerdir bekleyişleri sürüyor.
Limana giremeyen tırcılar korna çalarak eylem yaptı https://t.co/37vzSUC2bj pic.twitter.com/X4VaiXINHg— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 22, 2020
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