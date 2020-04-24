Rus Dışişleri: Washington, ABD'deki Rus öğrencilerin tahliyesi konusunda yardımcı olmuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un ABD'de mahsur kalan Rus öğrencilerin tahliyesi konusundan uzak durduğunu ve eğitim programı kapsamında ABD’ye giden onlarca Rus öğrencinin nerede olduğunun hâlâ bilinmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği ABD'de, Rusya'dan onlarca öğrencinin nerede olduklarının hala bilinmediğini ve yerlerinin tespit edilmesi çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Zaharova, bugünkü basın brifinginde, "Öğrencilerin sayısı çok fazla, 80’e yakın olabilir. İsimlerini bildiğimiz 42 öğrenciden 8’i Rusya’ya döndü, 34’ü hala ABD’de ve ülkenin her tarafına dağıtılmış durumdalar. Birçoğu bir an önce eve dönmek istiyor" dedi.

Zaharova, ABD makamlarının Rus öğrencilerin tam listesini henüz kendilerine iletmediğini ve eğitim programını askıya almaları nedeniyle öğrencilerin zor durumda kaldıklarını ve bazılarının adeta sokağa atıldığını kaydetti.

"Washington’un, büyükelçiliğimizin müracaatlarına hiçbir tepki vermeyerek bu sorunun çözümünden uzak durduğu yönünde bir his var" diyen Zaharova, "Elbette, ABD’li yetkililerin bu davranışından sonuçlar çıkaracağız" diye ekledi.

Rus öğrencilerin ABD’den geri getirilmesi konusunun Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin kontrolünde olduğuna vurgu yapan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerden bazıları kendilerini güvende hissediyorlar ve ailelerinin de desteğiyle önceden planlandığı gibi mayıs-haziran aylarının sonuna kadar kalmayı planlıyorlar."

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitim programları askıya alınan onlarca Rus öğrencinin ABD’de zor durumda kaldığını açıklamıştı.