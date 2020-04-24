Liverpool-Atletico Madrid maçına koronavirüs soruşturması

Anfield Road’da oynanan mücadeleyi 3 bini Atletico Madrid taraftarı, toplamda 52 bin kişi statta izlemişti. İlk maçta 1-0 mağlup ettiği Liverpool’a konuk olan Atletico Madrid, uzatmalara giden maçta rakibini 3-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Liverpool Belediye Başkanı Anderson, “Matt Ashton ve ekibinden, bu maç ve şehirdeki koronavirüs ile ilgili durum arasında olası bir bağlantı hakkında tam bir araştırma yapmalarını istedim” ifadelerini kullandı.

Anderson şöyle devam etti:

“Bu maçın oynanmasının şehirdeki insanlar üzerinde etkisi olup olmadığına dair görüş edinmek istiyoruz ve Matt’den verilerin bize bunun bir göstergesi olup olmadığını görmek için üniversitelerle çalışmasını istedim."