Koronavirüse yakalananlar için oruç uyarısı

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, belli risk grubu dışında olan bireylerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine daha kolay yanıt verdiğini belirtti.

Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada etkisini devam ettiren koronavirüs salgını Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte pek çok soruyu akla getiriyor. Koronavirüsün yeni tipi olarak adlandırdığımız Kovid-19 başta solunum sisteminde aksamalara sebep olan bir yapıya sahiptir. Koronavirüs hakkında şu ana kadar bilinen bilgiler doğrultusunda semptomları hafif ya da şiddeti olabilmektedir. En çok gözlenen semptomlar ise ateş, öksürük ve solunum güçlüğüdür. Bu belirtiler ile sağlık kuruluşlarına başvuran hastalarımıza baktığımızda gerekli tedaviyi alarak iyileşenlerin oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Ve elimizdeki veriler ışığında artık biliyoruz ki insandan insana bulaşması kolay olan koronavirüsün tedavisine bağışıklık sistemi güçlü olan, 65 yaş altı, kronik rahatsızlığı bulunmayan bireyler daha iyi yanıt veriyor."

Arslan, 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunanlara, tedavi neticesişnde Kovid-19 testi sonucu negatif çıksa bile oruç tutmalarını önermediklerini dile getirdi.