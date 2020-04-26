Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 475'e yükseldi

Hollanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 10 bin 456 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 655 artarak 37 bin 485'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 66 artışla 4 bin 475'e yükseldi.