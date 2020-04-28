Ambulans uçakla Moskova'dan getirilen Seyithanoğlu: Koronavirüs nedeniyle ameliyatım gerçekleşmiyordu

Sağlık Bakanlığı tarafından Moskova'ya gönderilen ambulans uçakla tedavisinin tamamlanması için İstanbul'a getirilen 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu, "Koronavirüs nedeniyle ameliyatım gerçekleşmiyordu. Sağlık Bakanımıza beni buraya getirdiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Rusya'da bir hastanede akciğerlerinde hava birikmesi sonucu tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla Türkiye'ye getirdi.

Seyithanoğlu'nu taşıyan ambulans uçak dün saat 22:00'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Ambulans uçaktan alınarak ambulansa bindirilen 24 yaşındaki Türk öğrenci, Bezmihal Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'nde tedavisine götürüldü.

3 defa akciğer sönmesi geçirdiğini ifade eden 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu, İstanbul’a gelişinin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Koronavirüs nedeniyle ameliyatım gerçekleşmiyordu. Sağlık Bakanımıza beni buraya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum tabii ki ailemi göreceğim. Sağlık hizmeti alacağım çok sevinçliyim. Buradan özellikle Sağlık Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Konsolosluğumuz çok yardımcı oldu. Cumhurbaşkanımıza da bu hizmetleri verdiği için şükranlarımı sunuyorum."