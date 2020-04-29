Ukrayna’da koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kaldırılmaya başlandı

Ukrayna’da yetkililer, koronavirüsün yayılmasını önlemek için 12 Mart’tan itibaren uygulanmaya başlanan karantina kısıtlamalarını hafifletmeye başladı.

Ukrayna’da koronavirüsle ilgili alınan tedbirler hafifletiliyor. Başkent Kiev’in 500 kilometre batısındaki Çernivtsi kenti yetkilileri dün müşterilerin maske takması ve sosyal mesafeyi koruması koşuluyla gıda pazarlarının açılmasına izin verdi.

Kiev’de ise yeni vakalarda ani yükseliş görülmemesi halinde 12 Mayıs’ta bazı kısıtlamaların kaldırılarak, güzellik salonları, mağaza ve parkların yeniden açılmasına izin vermeyi planlıyor. Başbakan Denis Şmigal benzer adımların kademeli olarak ülkenin geri kalanında da atılabileceğini ifade etti.

Ukrayna’da 9.410 koronavirüs vakası ve Kovid-19 kaynaklı 239 ölüm kaydedilmişti.